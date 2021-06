Bochum

Mehrere Kinos in NRW wollen wieder öffnen

17.06.2021, 07:07 Uhr | dpa

Mit Familienfilmen, Komödien und Action melden sich einige Kinos nach langer Corona-Zwangspause wieder zurück. Zuschauer können in NRW und auch bundesweit in mehreren Häusern wieder vor großer Leinwand Platz nehmen, wie die UCI als einer der größten Kinobetreiber in Deutschland ankündigte. So laden einige Säle in Köln, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Neuss oder Paderborn Groß und Klein wieder ein.

Seit Wochen sinkende Neuinfektionswerte machen die Vorführungen vor Publikum unter Hygieneauflagen möglich. Vorstellungen mit getesteten, geimpften oder genesenen Besuchern lassen die aktuellen Corona-Bestimmungen regional zu. Die Mehrheit der Kinos wartet mit dem Neustart allerdings bis 1. Juli.

In Kinos der UCI können Besucher den Angaben zufolge "Cruella" mit Emma Stone sehen, in manchen Häusern auch "Der Mauretanier". Der preisgekrönte Streifen "Nomadland" folge ab 20. Juni. Auch für Familien gebe es ein breites Programm - etwa "Raya und der letzte Drache" oder "Jim Knopf und die wilde 13" sowie "Feuerwehrmann Sam".