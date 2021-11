Bochum

Restaurantbetreiber schnappt Einbrecher in Bochum

13.11.2021, 17:54 Uhr | dpa

Ein 51-Jähriger hat in seinem Lokal in Bochum einen Einbrecher gestellt und diesen an die Polizei übergeben. Der Inhaber hatte am frühen Samstagmorgen verdächtige Geräusche aus seiner Gaststätte gehört, wie die Polizei mitteilte. Als er den offenbar durchsuchten Raum betrat, bemerkte er demnach einen weglaufenden Menschen. Der 51-Jährige reagierte schnell, rannte hinterher und packte den 41-Jährigen. Anschließend rief er die Polizei. Der 41-Jährige wurde festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er Bargeld aus dem Lokal gestohlen. Die Polizei ermittelt.