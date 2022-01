Bochum

Corona-Neuinfektionen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in NRW

15.01.2022, 17:39 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) kletterte der landesweite Wert von Freitag auf Samstag von 441,6 auf 470,2. NRW liegt damit hinter dem bundesweiten Wert von 497,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

In NRW lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit 17.817 Fällen am Samstag ebenfalls höher als am Vortag. 21 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet - damit stieg die Zahl der Todesopfer in NRW auf 20.743.

Das NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) meldete am Samstag eine Hospitalisierungsrate von 3,25 (Freitag: 2,95). Diese Rate gibt die Zahl der binnen sieben Tagen in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner an.

Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten-Kapazität in NRW wurde mit 8,19 Prozent angegeben (Freitag: 8,25 Prozent).