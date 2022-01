Bochum

Transporter in mehrere Teile gerissen: Zwei Schwerverletzte

18.01.2022, 06:23 Uhr | dpa

Ein Transporter ist in Bochum aus bisher unbekannter Ursache in einen parkenden Lkw gefahren und in mehrere Teile gerissen worden. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen wurden zwei Menschen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide seien mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihre Identität war zunächst nicht bekannt.