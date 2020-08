Power Forward

Bonner Baskets verpflichten Strahinja Micovic

13.08.2020, 18:15 Uhr | sid, t-online.de

Zuwachs bei den Telekom Baskets Bonn: Der Basketball-Bundesligist hat Verstärkung vom Ligakonkurrenten Mitteldeutscher BC bekommen und kann mit der Kaderplanung voranschreiten.

"Wurfstarker Power Forward kommt aus Weißenfels": So kündigt Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn seinen frischen Neuzugang an. Der Club hat Power Forward Strahinja Micovic vom Ligakonkurrenten Mitteldeutscher BC verpflichtet.



Der 28 Jahre alte Serbe erhält einen Vertrag bis Sommer 2021. In seinem bislang einzigen Jahr in Deutschland kam Micovic für den MBC im Schnitt auf 13 Punkte, 4,4 Rebounds und 1,2 Assists.

"Ich freue mich auf Strahinja. Ich habe seine Karriere aufmerksam verfolgt und kenne ihn bereits aus der Adriatischen Basketballliga. Nach seinem ersten Jahr in der easyCredit BBL weiß er, wie intensiv es in der Bundesliga zugeht und ich denke, dass er diese Erfahrung nutzen kann, um sich in Bonn weiter zu verbessern. Das Potential dazu hat er", wird Headcoach Igor Jovovic auf der Vereinsseite zitiert.