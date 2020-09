Mehr Fans bei Bonner SC in Sportpark Nord erlaubt

View this post on Instagram

Bonner SC vor Heimspieldebüt – mehr Fans im Sportpark Nord erlaubt! Die kurzfristige Freigabe des Hygienekonzeptes erlaubt deutlich mehr Fans im Sportpark Nord – Tickets auch am Stadion erhältlich! Am Samstag, dem 19.09.2020 um 14:00 Uhr bestreitet der Bonner SC sein erstes Heimspiel der Regionalligasaison 20/21 gegen Wegberg-Beeck. Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Sportpark Nord. Durch das kurzfristig genehmigte Hygienekonzept, können nun deutlich mehr BonnerInnen als die ursprünglich 300 zugelassenen den Heimspielauftakt der Rheinlöwen im Sportpark Nord erleben. Der Bonner SC hat die Ticketkontingente entsprechend erweitert, sodass auch kurzentschlossene Fans am morgigen Samstag endlich wieder „Live-Fußball“ im Stadion erleben können. Tickets und Informationen gibt es auf https://fans.bonner-sc.de/tickets, bei Bonnticket oder am Spieltag am Stadion am Kassenhaus WEST. Die Tickets kosten 15€, bzw. 12€ ermäßigt. Kinder bis 14 Jahre kommen, wie immer beim Bonner SC, kostenlos in den Sportpark. Der Bonner SC freut sich auf Ihre Unterstützung und die Rückkehr der Fans in den Sportpark!