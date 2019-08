Bonn

Mann angefahren: Ermittlungen zu versuchtem Tötungsdelikt

26.08.2019, 08:15 Uhr | dpa

Im Fall des in der Bonner Innenstadt von einem Auto angefahrenen und zunächst lebensgefährlich verletzten Mannes geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der 19-Jährige schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Beamte nahmen nach dem Vorfall am Sonntag eine 24 Jahre alte Frau vorläufig fest, die den Mann angefahren haben soll. Sie soll den Angaben zufolge den 19-Jährigen und einen Begleiter zuvor mit drei anderen Frauen am Bertha-von-Suttner-Platz getroffen haben. Dann sei es zu einem Disput gekommen. Die Männer seien weitergegangen, während sich die Frauen in das Auto gesetzt hätten.

Sie sollen sich nicht gekannt haben. "Es gibt keine Vorbeziehung. Das ist ja das Erstaunliche", sagte der Polizeisprecher. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.