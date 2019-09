Bonn

Niederlagen beendet: Baseball-Team weiter mit Olympia-Chance

14.09.2019, 14:15 Uhr | dpa

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat die Chance auf die Olympia-Qualifikation gewahrt. In der Platzierungsrunde bei der Europameisterschaft in Bonn und Solingen setzte sich der Gastgeber am Samstag klar mit 14:4 gegen Frankreich durch und beendete seine Niederlagenserie von vier Spielen. Nach dem bitteren 5:7-Viertelfinal-Aus gegen Italien am Vorabend schlug sich die Mannschaft von Bundestrainer Steve Janssen förmlich den Frust von der Seele. Home-Runs von Ex-MLB-Profi Donald Lutz und dem Paderborner Marco Cardoso waren die Höhepunkte. Damit geht es am Sonntag (11 Uhr) in Bonn gegen die Tschechische Republik um Rang fünf, der zur Teilnahme am olympischen Qualifikationsturnier in Italien (18. bis 22. September) berechtigt.