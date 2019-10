Bonn

Angeklagter gesteht tödliche Stiche gegen seine Eltern

24.10.2019, 15:21 Uhr | dpa

Ein wegen zweifachen Mordes angeklagter 30-Jähriger hat vor Gericht eingeräumt, seine Eltern mit etlichen Messerstichen getötet zu haben. Er habe zunächst seinen Vater, dann seine Mutter erstochen, wie der beschuldigte Deutsche am Donnerstag vor dem Landgericht Bonn von seinem Anwalt erklären ließ. Das Verhältnis zu seinen Eltern sei "schon seit geraumer Zeit sehr angespannt" gewesen. Am Tag der Tat habe er außerdem unter dem starken Einfluss von Alkohol, Drogen und Schmerzmitteln gestanden.

"Was sie da eingeräumt haben, ist selbst in der heutigen Zeit nicht alltäglich", sagte der zuständige Richter in der ersten Sitzung des Prozesses. Der Beschuldigte, der bis zu der Tat Ende April mit seinen Eltern in einem Haus in Weilerswist bei Bonn lebte, sitzt in Untersuchungshaft. Der Prozess soll im November fortgesetzt werden.