Bonn

Brände im Bonner Stadthaus: Reinigungskraft festgenommen

31.10.2019, 13:15 Uhr | dpa

Nach zwei Bränden im Bonner Stadthaus hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 25-Jährige sei über eine Zeitarbeitsfirma als Reinigungskraft im Stadthaus beschäftigt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er stehe im Verdacht, vor einer Woche ein Feuer in einem Archivraum gelegt zu haben. Zudem werde geprüft, ob er auch für den zweiten Brand am vergangenen Montag verantwortlich ist. Dabei hatten in einem Abstellraum Kartons gebrannt.

Das 72 Meter hohe Stadthaus - Hauptsitz der Bonner Verwaltung - war bei den Bränden vorsorglich geräumt worden. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Der Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen sei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, berichtete die Polizei.