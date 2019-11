Polizei bittet um Hinweise

Unbekannter schlägt Seitenscheiben von 28 Autos in Bonn ein

05.11.2019, 10:05 Uhr | AFP

In der Nacht hat ein Unbekannter Seitenscheiben von 28 Autos eingeschlagen. Auch drei Schaufenster wurden zerstört. Bei dem Tatverdächtigen könnte es sich um einen Radfahrer handeln.

Ein Unbekannter hat in Bonn an insgesamt 28 Autos Seitenscheiben eingeschlagen. Zudem wurden in der Nacht zum Dienstag drei Schaufenster zerstört, wie die Polizei mitteilte. Demnach ereigneten sich die Taten etwa von 22.50 bis 2.10 Uhr in der Innenstadt, in Beuel, Vilich, Schwarzrheindorf und Geislar.







Die Polizei leitete Ermittlungen und eine Fahndung ein, in deren Verlauf sich Hinweise auf einen dunkel gekleideten Radfahrer ergaben, der mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnte. Die Beamten baten mögliche Zeugen um Hinweise.