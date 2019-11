Auch Bonn betroffen

Notrufnummer 110 in Nordrhein-Westfalen ausgefallen

27.11.2019, 07:44 Uhr | dpa , t-online.de

In Westen gekleidete Polizisten: In ganz NRW ist am Mittwoch die Notrufnummer 110 ausgefallen. (Quelle: Silas Stein/dpa)

Der Notruf der Polizei ist in ganz Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar. Grund dafür soll eine technische Störung sein.

Wer sich in einer misslichen Lage befindet, der sollte am besten direkt die Feuerwehr statt die Polizei kontaktieren. Die Notrufnummer der Polizei 110 ist am Mittwochmorgen nämlich wegen einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar. Das teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen mit.

Wichtige Information: Der #Polizeinotruf 110 ist ausgefallen. Bitte wählen sie in Notsituationen den Notruf der Feuerwehr 112 . Wir sind verstärkt mit Streifen unterwegs. — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) November 27, 2019

Auch die Stadt Bonn ist von dem Ausfall betroffen. Die Polizei riet Hilfesuchenden, sich in dringenden Fällen an die Notrufnummer der Feuerwehr, 112, zu wenden.







Inwiefern die technische Störung am Morgen zu Problemen führte, ist noch nicht bekannt. Die Bonner Polizei ist am Morgen verstärkt mit Streifenwagenbesatzungen im ganzen Stadtgebiet unterwegs, heißt es beim "General-Anzeiger". "Alle Streifenwagen sind auf den Straßen."