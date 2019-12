Medizinischer Gutachter hinzugezogen

Klinik muss Schmerzensgeld nach falscher Krebsdiagnose zahlen

30.12.2019, 17:24 Uhr | dpa

Nachdem einem Mann der Magen entfernt wurde, erhält er nun Schmerzensgeld von der Klinik. Denn die Operation hätte nicht sein müssen, ihm wurde vorab eine falsche Diagnose gestellt.

Weil Ärzte ihm nach einer falschen Krebsdiagnose den Magen entfernt haben, bekommt ein Mann 70.000 Euro Schmerzensgeld von der Uniklinik in Bonn. Darauf hätten sich beide Seiten kurz vor Weihnachten geeinigt, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Montag in Bonn.

Die Mediziner hätten dem Mann trotz einer unklaren Diagnose den Magen vollständig entnommen. Erst nach der Operation wurde der Irrtum klar: Ein bösartiger Tumor konnte bei dem Patienten nicht gefunden werden.

Der in seiner Lebensführung erheblich eingeschränkte Mann zog vor Gericht. Dort betonte ein medizinischer Gutachter, dass die Ärzte die Befunde nicht kritisch genug hinterfragt hätten. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass ein eindeutiger Diagnose- und Befunderhebungsfehler vorliege. Daraufhin sei die Uniklinik auf den von der Kammer vorgeschlagenen Vergleich eingegangen und zahle nun 70.000 Euro Schmerzensgeld, sagte der Gerichtssprecher.