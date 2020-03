Bonn

Fall um Schwerverletzten an Autobahn bei "Aktenzeichen XY"

17.03.2020, 18:15 Uhr | dpa

Mehr als neun Jahre nach dem rätselhaften Fund eines schwer verletzten Mannes am Autobahnkreuz Bonn-Nord wird der Fall erneut Thema bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Die ZDF-Sendung wird am Mittwochabend (18. März, 20.15 Uhr, ZDF) ausgestrahlt. Die Polizei erhofft sich neue Hinweise in dem ungelösten Fall.

Opfer war der damals 23 Jahre alte Daniel Schreiner. Er hatte am 9. Januar 2011 nachts eine Diskothek in der Kölner Innenstadt verlassen. Nur 28 Minuten später wurde er mit schwersten Verletzungen auf einem Autobahn-Seitenstreifen gefunden. Die Vermutung, dass es sich um einen Verkehrsunfall gehandelt haben könnte, hat sich nach Angaben der Polizei nicht bestätigt.

Der Mann sei heute ein Pflegefall und könne nicht über die Geschehnisse der Nacht berichten, sagte ein Polizeisprecher. Seine Eltern haben für sachdienliche Hinweise 10 000 Euro bereitgestellt.