Drive-In-Ausstellung

Flughafen-Parkhaus Köln/Bonn wird zur Kunstgalerie

08.06.2020, 10:55 Uhr | dpa

Drive-In-Ausstellung in Flughafen-Parkhaus Köln/Bonn: Mehrere Autos fahren durch das Parkhaus, um die Kunstobjekte zu sehen. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

Am Flughafen Köln/Bonn gab es vorübergehend einen Drive-In. Besucher konnten auf dem Weg durch ein Parkhaus mehrere Kunstobjekte betrachten.

Ein Parkhaus auf dem Flughafen Köln/Bonn hat sich am Wochenende in eine Drive-In-Kunstausstellung verwandelt. Besucher konnten dort Werke aus dem Auto heraus besichtigen und die Kunst im wahrsten Sinne des Wortes "erfahren". Die Veranstalter nutzten aus, dass das Parkhaus gleich gegenüber dem Terminal zurzeit wegen des stark zurückgegangenen Flugverkehrs großenteils leer steht. Die derzeitigen Abstands- und Hygieneregeln könnten dort gleichzeitig gut eingehalten werden, teilte der Flughafen mit.

Drive-In-Ausstellung in Flughafen-Parkhaus Köln/Bonn: Besucher können Werke aus dem Auto heraus besichtigen und die Kunst im wahrsten Sinne des Wortes "erfahren". (Quelle: Henning Kaiser/dpa)



"Derzeit ist die Kulturszene existenziell von der Corona-Krise betroffen. Klassische Veranstaltungen, Ausstellungen oder Kunstmessen finden nicht statt", sagte Dieter Nusbaum von der an dem Projekt beteiligten Overhead Gallery. "Für viele Künstler sind damit auch alle Einnahmequellen versiegt. Wir möchten mit dieser unkonventionellen Aktion ein Lebenszeichen aus der Branche senden und trotz widriger Bedingungen Kunst zugänglich zu machen." Vielleicht würden so auch Besucher angesprochen, die normalerweise nicht in eine Kunstausstellung gingen.