Bonn

Störungen im Mobilfunknetz der Telekom

16.06.2020, 07:26 Uhr | dpa

Im Mobilfunknetz der Telekom gibt es seit der Nacht zum Dienstag Störungen. Auch der Großraum Frankfurt ist betroffen. In Teilen komme es aktuell für Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten und Sprachverbindung, teilte die Telekom am Morgen mit. Das Festnetz sei nicht betroffen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung", hieß es. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Zuvor hatten Telekom-Kunden Berichten der Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de zufolge Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet gemeldet. Betroffen waren demnach neben Frankfurt unter anderem auch die Großräume Berlin, Hamburg und München.

Auch im Kurznachrichtendienst Twitter meldeten in der Nacht Nutzer Probleme.