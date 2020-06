München

78 000 Bayern aus der katholischen Kirche ausgetreten

26.06.2020, 12:25 Uhr | dpa

Mehr als 78 000 Katholiken in Bayern sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Das geht aus Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Der Freistaat hatte zwar mit knapp 6,3 Millionen auch besonders viele Katholiken. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem 2019 gut 6,6 Millionen Katholiken lebten, traten aber 10 000 Menschen weniger aus der Kirche aus.

Der größte Teil der bayerischen Kirchenaustritte fiel auf das größte Bistum im Freistaat, das Erzbistum München und Freising von Kardinal Reinhard Marx. Dort verließen im vergangenen Jahr mehr als 27 000 Katholiken ihre Kirche. Deutschlandweit hatten im Jahr 2019 insgesamt 272 771 Menschen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt, wie die DBK in Bonn mitteilte.

Auch bei den Protestanten in Bayern stieg die Zahl der Kirchenaustritte. Die evangelische Landeskirche verzeichnete mehr als 32 300 Austritte. Am 31. Dezember 2019 hatte die bayerische Landeskirche knapp 2,3 Millionen Kirchenmitglieder.