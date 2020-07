Bonn

Massenandrang auf Dönerimbiss-Eröffnung von Rapper Xatar

04.07.2020, 17:17 Uhr | dpa

Bei der Eröffnung des ersten Döner-Imbisses des Rappers Xatar in der Bonner Innenstadt ist es zu einem Massenandrang gekommen. Laut Ordnungsamt wollten am Samstagnachmittag wohl unerwartet bis zu 350 überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene in dem Imbiss essen. Dabei wurden Abstände nach der Corona-Schutzverordnung nicht eingehalten. Das Ordnungsamt konnte die Lage schließlich deeskalieren und entspannen. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Zuvor hatte der "Bonner General-Anzeiger" berichtet.