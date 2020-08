Bis auf wenige Ausnahmen

Feiernde am Bonner Rheinufer machen kaum Ärger

10.08.2020, 12:41 Uhr | dpa, t-online.de

Am vergangenen Hitze-Wochenende hat es in Bonn wieder viele Leute zum Feiern auf die Straßen gezogen. Dieses Mal ging es aber vergleichsweise ruhig zu – Ruhestörungen und Verstöße gegen die Corona-Regeln gab es kaum.

In Bonn hatten Polizei und Stadtordnungsdienst am vergangenen Wochenende weniger zu tun: Die Feiern in der Stadt verliefen relativ geordnet, wie die Polizei mitteilt. Am Freitag- und Samstagabend war die Polizei wieder mit Fußstreifen am Rheinufer und in der Innenstadt unterwegs. Bei tropischen Temperaturen hatten sich wieder zahlreiche Personen in kleineren Gruppen an den Rheinufern getroffen, um dort den Tag ausklingen zu lassen. So gaben sie den Einsatzkräften kaum Anlass zum Einschreiten, wie die Polizei berichtet.

In der Nacht zum Samstag sind lediglich sieben junge Männer vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, weil sie zum Teil stark alkoholisiert und aggressiv waren. Insgesamt erhielten 20 Personen am Freitag Platzverweise. Am Samstagabend wurden insgesamt 35 Personen kontrolliert. Die Beamten mussten nur zehn Platzverweise aussprechen, die allesamt auch befolgt wurden. So musste niemand wie in der Nacht zuvor in Gewahrsam genommen werden.

Auch in anderen Großstädten in Nordrhein-Westfalen wie Köln und Düsseldorf hat die Polizei am vergangenen Wochenende kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln verzeichnet, auch wenn wegen des guten Wetters viele Menschen unterwegs waren. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder größere Partys mit mancherorts mehreren Hundert Menschen gegeben. Einige Veranstaltungen waren wegen grober Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung aufgelöst worden.