Bonn

Erneut Warnstreiks bei der Post in NRW

12.09.2020, 11:49 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit mit der Post erneut zu Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Am Samstag seien Beschäftigte in Bochum, Lippstadt, Arnsberg, Beckum, Erwitte, Willich, Solingen, Düsseldorf, Paderborn und Münster ganztägig in den Warnstreik getreten, teilte die Gewerkschaft mit. Es könne erneut zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen.

Verdi fordert für die rund 140 000 Tarifbeschäftigten der Post - davon 30 000 in NRW - eine lineare Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Am Freitag hatten Postbeschäftigte in den Regionen Aachen, Köln, Gütersloh und Dortmund die Arbeit niedergelegt. Auch Freudenberg, Minden, Mönchengladbach, Werl und Moers seien betroffen gewesen. Zuletzt war der Anteil liegengebliebener Sendungen nach Angaben der Post aber gering.

Verdi begründet ihre Tarifforderung unter anderem mit guten Geschäften der Post dank des Online-Paketbooms. Der Bonner Konzern hat nach eigenen Angaben bisher noch kein Angebot vorgelegt. Das Unternehmen verweist auf Einbußen bei der Werbepost.