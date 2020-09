"Da kommen Erinnerungen hoch"

Bonner Museum stellt Set aus Kult-Serie aus

17.09.2020, 14:14 Uhr | dpa

Marie-Luise Marjan steht in der Küche: Die Schauspielerin spielte in der Serie die Rolle der Helga Beimer. (Quelle: Marius Becker/dpa)

In Bonn können Fans der ARD-Serie "Lindenstraße" ab sofort hinter die Kulissen blicken. Das Haus der Geschichte stellt Teile des Sets aus – darunter auch eine besondere Küche.

Mutter Beimers Küche im Museum: Teile der Kulissen der ARD-Fernsehserie "Lindenstraße" sind von Donnerstag an im Bonner Haus der Geschichte zu sehen. Neben der berühmten Küche, in der Helga Beimer mit ihren Liebsten diskutierte oder sich zum Trost ihre Spiegeleier briet, können Besucher auch eine Sitzgruppe und die Leuchtreklame des Restaurants "Akropolis" anschauen. Daneben zeigt das Museum eine Reihe von Einzelstücken und Requisiten, etwa den hellblauen Bademantel von Mutter Beimer.

"Ich finde das wunderbar", sagte Schauspielerin Marie-Luise Marjan am Mittwoch in Bonn. Dank der Ausstellung bleibe der Gedanke an die "Lindenstraße" erhalten. Beim Anblick ihrer Fernseh-Küche fühle sie sich gleich zu Hause. "Da kommen die Erinnerungen natürlich hoch: Die Tür geht auf, und der Hansemann kommt rein", sagte die 80-Jährige. "Oder es ist Weihnachten, und wir backen wieder die schwarzen Raben."

Blick in die Küche der Mutter Beimar: Sie ist im Museum "Haus der Geschichte" ausgestellt. (Quelle: Marius Becker/dpa)



Sie vermisse die "Lindenstraße" durchaus, sagte Marjan. "Ich bin stolze Rentnerin, ich kann mir aussuchen, was ich mache. Aber ich würde sagen: Ich hätte nichts dagegen, wenn wir nochmal drehen würden."

Wann ist die Küche zu sehen?

Die Dauerserie war nach gut 35 Jahren eingestellt worden, die letzte Folge lief im März 2020. Neben dem Haus der Geschichte sicherten sich auch andere Museen Teile für ihre Ausstellungen, etwa das Technik Museum Speyer und die Deutsche Kinemathek in Berlin.

Die Bonner Ausstellung "Die Lindenstraße: Erfolg in Serie. Eine Objektpräsentation" wird bis zum 31. Januar 2021 gezeigt. Danach wandern die Stücke nach Angaben eines Sprechers ins Museums-Depot.