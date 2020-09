Waltrop

Fünf Schulen aus NRW im Rennen um Deutschen Schulpreis

23.09.2020, 02:20 Uhr | dpa

Gleich fünf Schulen aus Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr Chancen auf den mit 100 000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will heute den Gewinner online verkünden. Unter den 15 Finalisten sind die Gesamtschule Gescher, die Gesamtschule Waltrop, das Gymnasium Essen Nord-Ost, die Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn und das Willy-Brandt-Berufskolleg in Duisburg-Rheinhausen. Bundesweit haben sich in diesem Jahr 81 Schulen beworben.

Keine der 15 nominierten Schulen wird leer ausgehen: Sechs werden mit Preisen ausgezeichnet. Der Gewinner des Hauptpreises erhält 100 000 Euro, weitere fünf Preisträger-Schulen erhalten jeweils 25 000 Euro. Alle übrigen nominierten Schulen bekommen Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 5000 Euro, wie die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung als Veranstalter mitteilten.

Mit dem Deutschen Schulpreis zeichnen die beiden Stiftungen in Kooperation mit der ARD und der Zeit Verlagsgruppe jedes Jahr herausragende Schulen und ihre innovativen Schulkonzepte aus. Eine Jury vergleicht dabei bei den Bewerberschulen die sechs Qualitätsbereiche Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, "Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" sowie "Schule als lernende Institution". Der Deutsche Schulpreis wurde erstmals 2006 vergeben.

Ursprünglich war die Preisverleihung für Ende Mai 2020 geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie verschoben und findet jetzt online statt.