Flächenbrand an der Bahnlinie

Gartenlauben in Bonn in Flammen

24.09.2020, 09:40 Uhr | t-online

Feuerwehrauto steht auf einer Wiese (Symbolbild): In einer Kleingartenanlage in Bonn haben vier Lauben gebrannt. (Quelle: Klaus W. Schmidt/imago images)

In einer Kleingartensiedlung in Bonn haben einige Gartenlauben Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung und des Ausmaßes des Flächenbrandes musste die Feuerwehr weitere Hilfe anfordern.

In Bonn-Dransdorf haben vier Lauben gebrannt. 45 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Feuer in einer Kleingartensiedlung zu bekämpfen. Nachdem die ersten Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eingetroffen waren, musste die Alarmstufe hochgestuft und weitere Hilfe angefordert werden.



Auf der angrenzenden Stadtbahnlinie Richtung Bornheim/Köln musste während der Löscharbeiten der Verkehr eingestellt werden. Insgesamt dauerte der Einsatz etwa drei Stunden.