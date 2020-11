In Bad Honnef

Spaziergänger nimmt Granaten-Fund mit nach Hause

04.11.2020, 08:45 Uhr | dpa

Kampfmittelräumdienst im Einsatz (Symbolbild): In Bad Honnef bei Bonn hat ein Mann eine Granate mit nach Hause genommen. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Gefährlicher Fund in Bad Honnef bei Bonn: Ein Spaziergänger entdeckte eine Granate und nahm sie mit nach Hause. Doch dann war er wohl doch beunruhigt.

Ein Spaziergänger hat in einem Wald von Bad Honnef bei Bonn eine mutmaßliche Flak-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden – und mit nach Hause genommen. "Am Abend dämmerte ihm, dass von seinem Fundstück möglicherweise eine Gefahr ausgehen könnte und er verständigte die Polizei", teilten die Beamten am Dienstag mit.

Die alarmierte Besatzung eines Streifenwagens sei am Vorabend ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass es sich um ein Kampfmittel handelt. Fachleute entsorgten das brisante Fundstück. Die Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreis mahnt aus aktuellem Anlass: "Alle Kampfmittel sind lebensgefährlich!" Sie sollten nicht berührt und an der Fundstelle gelassen werden. Unverzüglich seien Ordnungsamt, Feuerwehr oder Polizei über den Fund zu informieren.