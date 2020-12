Bonn

Stärkster Anstieg arbeitsloser Menschen mit Behinderung

01.12.2020, 09:52 Uhr | dpa

Der Freistaat verzeichnet in der Corona-Krise deutschlandweit den stärksten Anstieg arbeitsloser Menschen mit Behinderung. Mit einem Plus von 19,1 Prozent zum Vorjahresmonat lag die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung im Oktober deutlich über dem bundesweiten Schnitt von rund 13 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes hervor. Demnach sind in Bayern knapp 24 700 Betroffene auf Arbeitsplatzsuche.

"Seit 2013 verbesserte sich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung in Deutschland fast stetig", erläuterte der Präsident des Forschungsinstitutes, Bert Rürup. "Doch die rasant negative Entwicklung in diesem Jahr macht in kürzester Zeit die Erfolge der letzten vier Jahre zunichte." Im Freistaat sei der Anstieg besonders hoch, weil hier die coronabedingte Konjunkturkrise mit der Strukturkrise beispielsweise in der Automobilindustrie und bei deren Zulieferern zusammentreffe.

Das wird auch langfristige Folgen haben: Wenn Menschen mit Behinderung erst einmal arbeitslos geworden sind, suchen sie deutlich länger nach einem Job als andere. "Das gilt auch für Bayern - im Durchschnitt suchten arbeitslose Menschen mit Behinderung hier schon letztes Jahr 113 Tage länger nach einer neuen Stelle als Menschen ohne Behinderung", sagte Christina Marx von der Aktion Mensch.