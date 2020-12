Bonn

DHL: Anstieg der Paketmenge nach Shutdown noch unklar

14.12.2020, 12:34 Uhr | dpa

Die härteren Corona-Einschränkungen befeuern Online-Bestellungen und stürzen den Einzelhandel in Existenznöte - ob der neue Shutdown die Paketdienste in Niedersachsen an ihre Grenzen bringen könnte, ist aber noch nicht absehbar. "Diese Frage beschäftigt uns in der Tat sehr", sagte Tobias Meyer, Vorstand für das deutsche Post- und Paketgeschäft bei der Deutschen Post DHL, am Montag. Viel werde davon abhängen, ob zu den bis jetzt georderten und frühzeitig verschickten Geschenken noch viele weitere hinzukommen, wenn die Geschäfte ab Mittwoch schließen müssen.

Gegenwärtig sei daher "nicht klar, ob ein kurzfristiger Lockdown nochmals deutlich mehr Menge bedingt", erklärte Meyer. Der Konzern rüste sich aber dafür und werde "jede verfügbare und mobilisierbare Kapazität bereitstellen". Bisher kalkulierte DHL schon mit einem Aufkommen, das um mindestens 15 Prozent über dem Vorjahr lag. "Allein in der letzten Woche haben wir 56 Millionen Pakete sortiert und ausgeliefert - deutlich mehr als jemals zuvor in unserer Unternehmensgeschichte."

Entscheidend dürfte laut Meyers Einschätzung kurz vor Weihnachten jetzt auch sein, ob niedergelassene Einzelhändler mit ergänzendem Internet-Vertrieb und die Hersteller der Ware die erwarteten Zusatzmengen überhaupt bereitstellen und verpacken können.

Aus Sicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) sind die ausgeweiteten Corona-Finanzhilfen zu gering. "Die bisher vorgesehenen Gelder reichen bei weitem nicht aus, um eine Pleitewelle in den Innenstädten zu verhindern", kritisierte die Branchenvertretung. Es sei die gleiche staatliche Unterstützung nötig, die bereits die seit Anfang November geschlossene Gastronomie erhält.

