Bürger müssen Häuser verlassen

Damm von Talsperre droht zu brechen

15.07.2021, 18:33 Uhr | t-online, dpa

Helfer des Technischen Hilfswerks lassen Schläuche in die Steinbachtalsperre hinab: Sie wollen Wasser abpumpen. (Quelle: Marius Becker/dpa)

In Nordrhein-Westfalen droht der Damm einer Talsperre wegen der enormen Wassermassen zu brechen. Für Bürgerinnen und Bürger besteht Lebensgefahr. Ortschaften nahe der Talsperre werden bereits evakuiert.

Wegen der Gefahr eines Dammbruchs an der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen werden mehrere Orte geräumt: Im Kreis Euskirchen sind die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim "aufgrund ihrer Risikosituation im Bereich der Steinbachtalsperre" betroffen, teilte der Kreis am Donnerstagnachmittag bei Facebook mit.

4500 Einwohner müssten aus ihren Häusern raus, sagte Landrat Markus Ramers (SPD). Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als "sehr instabil" eingestuft worden.

Notunterkünfte stünden bereit, teilte der Kreis mit. "Bitte nehmen Sie nur das Nötigste mit, das Sie für eine Nacht brauchen", hieß es bei Facebook.

Bundeswehr hilft mit Lastern bei Evakuierung

Auch zwei Ortsteile von Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis werden evakuiert. Bürgerinnen und Bürger aus Oberdrees und Niederdrees müssen die Orte verlassen.

Blick auf die Steinbachtalsperre: Ein Damm der Talsperre weise tiefe Furchen auf, hieß es. (Quelle: Marius Becker/dpa)

"Wenn Sie sich selbst mittels PKW evakuieren können, tun sie das bitte", rief die Feuerwehr die Menschen auf. Dabei sollen Betroffene allerdings darauf achten, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

Bei der Evakuierung würden auch Lastwagen der Bundeswehr eingesetzt. Wer nicht bei Familienangehörigen oder Bekannten unterkommen könne, finde eine Notunterkunft in der Stadthalle Rheinbach.

Sollte die Steintalsperre brechen, könnte das auch dramatische Folgen für weit entfernte Orte haben: In Erftstadt bei Köln wurden am Donnerstagmittag zwei Stadtteile evakuiert und der Katastrophenfall ausgerufen. Brechen die Steinbachtalsperre sowie ein weiterer Damm, drohe eine Hochwasserlage, teilte die Stadt mit.