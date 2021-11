Bonn

SPD-Politiker Gerster neuer Präsident des THW

08.11.2021, 15:44 Uhr | dpa

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster ist neuer Präsident der Bundesvereinigung des Technischen Hilfswerks (THW). Bei einer Versammlung am Samstag in Bonn wurde der 50-Jährige zum Nachfolger von Marian Wendt (CDU) gewählt, wie ein Sprecher Gersters am Montag mitteilte.

In der 41-jährigen Geschichte des Hilfswerks ist Gerster den Angaben zufolge der erste SPD-Politiker, der das Ehrenamt an dessen Spitze ausübt. Die THW-Bundesvereinigung vertritt die Interessen der bundesweit rund 80.000 Helferinnen und Helfer, die etwa bei Hochwassern und anderen Extremwetterlagen die Einsatzkräfte unterstützen.