Bonn

Özlem Türeci und Uğur Şahin sind Hochschullehrer des Jahres

02.03.2022, 14:04 Uhr | dpa

Die Mitgründer des Impfstoffherstellers Biontech, Özlem Türeci und Uğur Şahin, erhalten eine weitere Auszeichnung. Der Deutsche Hochschulverband ehrt das Professorenehepaar als Hochschullehrer des Jahres. "Uğur Şahin und Özlem Türeci haben dank ihrer bahnbrechenden Leistungen als Wissenschaftler und Unternehmer Geschichte geschrieben und den Berufsstand der Hochschullehrerinnen und -lehrer auch außerhalb des akademischen Umfelds in einem positiven Licht erstrahlen lassen", teilte der Verband am Mittwoch zur Begründung mit.

Für ihre Leistungen sind die beiden Wissenschaftler bereits mehrfach geehrt worden. Biontech mit Sitz in Mainz hatte in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll dem Forscherpaar am 28. März bei der "Gala der Deutschen Wissenschaft" überreicht werden.

2021 waren die Frankfurter Virologieprofessorin Sandra Ciesk und der Berliner Corona-Forscher Prof. Christian Drosten mit der Auszeichnung gewürdigt worden. Der Deutsche Hochschulverband zählt nach eigenen Angaben mehr als 33.000 Mitglieder und versteht sich als Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland.