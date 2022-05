Halbfinal-Playoffs: Baskets Bonn mit zwei Heimspielen

Die Telekom Baskets Bonn nehmen erstmals seit 2009 in den Playoffs der Basketball-Bundesliga wieder den Final-Einzug ins Visier. Im ersten Halbfinalspiel tritt das Team von Coach Tuomas Iisalo zum Auftakt der Best-of-five-Serie am Samstag (20.30 Uhr) in Bonn gegen die Mannschaft des FC Bayern München an. Das zweite Match der Playoffs steigt am Montag (20.30 Uhr) ebenfalls in Bonn. Anschließend wird die Halbfinal-Serie mit der dritten Partie am 4. Juni (18.00 Uhr) in München fortgesetzt.