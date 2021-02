Braunschweig

Braunschweig fordert Fans vor Derby auf: Bleibt zu Hause!

04.02.2021, 18:37 Uhr | dpa

Zwei Tage vor dem Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig seine Fans noch einmal extra dazu aufgefordert, am Samstag rund um dieses Spiel nicht zum Stadion zu kommen. "Es ist schon so, dass uns der Kontakt zu den Fans fehlt und dass das von der Geste her eine schöne Sache war. Im Moment ist das aber natürlich schwierig. Darauf sollte man in Pandemie-Zeiten eher verzichten", sagte Trainer Daniel Meyer zu der Aktion am Dienstag, als zahlreiche Anhänger nach einer Trainingseinheit in das Stadion gelangten und die Spieler anfeuerten.

Als Tabellenvorletzter ist die Eintracht gegen Hannover nur Außenseiter (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). Vor der 1:4-Hinspiel-Niederlage im September erzeugte die große Bedeutung dieses Derbys in der Region einen so großen Druck auf das Team, dass der Aufsteiger eher darunter litt. "Vor dem Hinspiel gab es auch schon Motivationsgesten für uns. Damals hatte ich eher das Gefühl, dass wir mit der Sache nicht so gut umgegangen sind", sagte Meyer. "Jetzt sind wir erfahrener und haben schon ein Derby hinter uns. Ich gehe davon aus, dass das diesmal eine motivatorische Wirkung hat und uns einen Extra-Schub gibt."

Rechtzeitig zu diesem Spiel meldete sich mit dem seit November an der Schulter verletzten Benjamin Kessel der einzige Braunschweiger Spieler zurück, der schon 2014 bei dem 3:0-Derbysieg der Eintracht in ihrer damaligen Bundesliga-Saison dabei war. "Benni Kessel ist wieder mit dabei und hat die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert. Bei der Besonderheit des Spiels und seiner Bedeutung für den Club ist es schon eine Möglichkeit, ihn in den Kader mitzunehmen", so Meyer.