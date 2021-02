Braunschweig

Feuerwehr rettet Hund aus eiskaltem See

20.02.2021, 08:35 Uhr | dpa

Ein Hund ist auf der Eisfläche eines Sees in Braunschweig eingebrochen und dann gerettet worden. Das Tier schwamm etwa 100 Meter vom Ufer entfernt und konnte sich nicht mehr aufs Eis retten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Mithilfe eines speziellen Anzugs und eines aufblasbaren Eisrettungsgeräts gelangte ein Feuerwehrmann zu dem hilflosen Hund und brachte ihn schließlich in Sicherheit. Er wurde am Freitagnachmittag seiner Halterin übergeben.