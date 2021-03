Braunschweig

Geständnis im Automatensprenger-Prozess erwartet

05.03.2021, 01:56 Uhr | dpa

Im Prozess um Automatensprengungen mit einer Beute von mehr als einer Million Euro werden heute (9.00 Uhr) in Braunschweig die Aussagen der beiden Angeklagten erwartet. Ein 32-Jähriger hatte zum Verhandlungsauftakt am Montag ein umfassendes Geständnis angekündigt. Der 27-jährige Mitangeklagte will sich auch zu den Vorwürfen äußern. Ob er die Taten in mehreren Bundesländern ebenfalls einräumen wird, ließ er zunächst offen. Die beiden Männer müssen sich für insgesamt 16 Taten zwischen November 2018 und März 2020 in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Bayern, Bremen und dem Saarland verantworten.