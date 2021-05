Braunschweig

Gedenkstätte eines ehemaligen KZ-Außenlagers beschmiert

08.05.2021, 13:10 Uhr | dpa

Bislang unbekannte Täter haben die Gedenkstätte eines ehemaligen KZ-Außenlagers in Braunschweig mit roter Farbe beschmiert. Polizeibeamte hätten die Schmierereien an der Gedenkstätte am Samstagmorgen in der Schillstraße entdeckt, teilte die Polizei mit. Kriminaldauerdienst und Staatsschutz waren im Einsatz und sicherten Spuren, die Polizei ermittelt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig und den Verantwortlichen der Gedenkstätte soll den Angaben zufolge vor allem die Farbe schnellstmöglich entfernt werden.