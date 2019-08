Bremen

Sea-Watch-Aktivistin Rackete spricht auf Bremer Kapitänstag

26.08.2019, 11:26 Uhr | dpa

Die Sea-Watch-Seenotretterin Carola Rackete kommt am 6. September zum 55. Bremer Kapitänstag. Die 31-Jährige aus Niedersachsen werde die sogenannte Kapitänsrede halten, bestätigten die Organisatoren am Montag. Damit solle aber nicht Stellung bezogen werden im Streit über die Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge im Mittelmeer durch Nichtregierungsorganisationen. Das sagte Christoph Bruns von der Bremischen Hafenvertretung.

"Wir haben sie eingeladen, weil sie für die Qualitäten steht, die ein Kapitän heute braucht." Es gehe um Verantwortung für die Sicherheit aller Menschen auf einem Schiff. Die Kapitänsrede werde immer von einer Kapitänin oder einem Kapitän mit einem besonders interessanten beruflichen Werdegang gehalten, sagte Bruns.

Mit der "Sea Watch 3" und Dutzenden Flüchtlingen aus Libyen an Bord war die aus der Nähe von Celle stammende Rackete Ende Juni unerlaubt in den Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa eingelaufen. Gegen die Aktivistin wird in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt.

Rackete sagte der Zeitung "Weser-Kurier", sie wolle auf dem Kapitänstag mit anderen Schiffsführern über die Notwendigkeit der Rettungen ins Gespräch kommen. Beim Bremer Kapitänstag geht es traditionell um die Rolle der Freien Hansestadt als Hafen und Handelsplatz. Dem Verein Bremische Hafenvertretung gehören Schifffahrts- und Logistikunternehmen an. Ehrengast in diesem Jahr wird der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sein.