Bremen

Sonderausstellung zeigt Modersohn-Beckers Selbstbildnisse

15.09.2019, 12:01 Uhr | dpa

Rund 50 der insgesamt über 60 Selbstbildnisse der Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907) sind seit Sonntag in einer Sonderausstellung in Bremen zu sehen. Gezeigt werden die Exponate im Paula Modersohn-Becker Museum. Die Bilder, darunter mehrere Akte, entstanden zu ganz unterschiedlichen Schaffenszeiten in verschiedenen Orten wie Paris und Worpswede. "Am Ende kommen wir dem Kosmos Paula Modersohn-Becker etwas näher", sagte der Museumsdirektor und Kurator der Ausstellung, Frank Schmidt. Die Ausstellung "Ich bin ich - Paula Modersohn-Becker. Die Selbstbildnisse" ist bis 9. Februar 2020 zu sehen. Der begleitende Katalog vereint erstmals alle Selbstbildnisse der Malerin zu einem Werkverzeichnis.