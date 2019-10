Bremen

Bremens Abwehrspieler Toprak bereit für Frankfurt-Spiel

03.10.2019, 14:53 Uhr | dpa

Werder Bremens Abwehrspieler Ömer Toprak steht nach fünfwöchiger Verletzungspause vor einem Comeback. Der Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten absolvierte sämtliche Trainingseinheiten in dieser Woche und meldete sich am Donnerstag endgültig zurück. "Ich bereite mich mental darauf vor, dass am Sonntag Spieltag ist", sagte Toprak vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

Trainer Florian Kohfeldt sicherte dem 30 Jahre alten Neuzugang von Borussia Dortmund indirekt einen Startelf-Einsatz zu. "Wenn nichts mehr passiert, wird Ömer beginnen", sagte der 36 Jahre alte Coach. Toprak kam bislang in zwei Partien für die Hanseaten zum Einsatz und zog sich am zweiten Spieltag bei 1899 Hoffenheim (2:3) eine Wadenverletzung zu. "Nicht spielen zu können, ist das Schlimmste, was es gibt. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl", sagte Toprak.