Bremen

Sprengmeister entschärft alte Weltkriegsbombe in Bremen

22.10.2019, 17:33 Uhr | dpa

Spezialisten haben am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Bremer Hafenbereich entschärft. Die amerikanische 125-Kilo-Bombe war am Morgen bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Nach Polizeiangaben war ein Evakuierungsbereich von 300 Metern eingerichtet. Für die Dauer der Entschärfung waren die Straßen in der Umgebung kurzfristig gesperrt. Davon war auch ein Teilstück der Autobahn 281 betroffen.