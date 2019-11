Bremen

Briefmarke zum "Beat-Club": Uschi Nerke feiert mit

02.11.2019, 22:03 Uhr | dpa

Vor einem halben Jahrhundert moderierte Uschi Nerke den "Beat-Club" - am Samstag hat die 75-Jährige bei Radio Bremen die Erinnerung an die legendäre Pop-Sendung gefeiert. Die Deutsche Post würdigte den "Beat-Club" an diesem Tag mit der Herausgabe einer Sondermarke.

Die Sendung des kleinsten ARD-Senders brachte 1965 erstmals englischsprachige Pop- und Rockmusik ins deutsche Fernsehen, und die damalige Architekturstudentin Nerke wurde das Gesicht des "Clubs". Die laute Livemusik, die tanzenden Jugendlichen, Go-go-Girls und kurze Miniröcke verstörten das ältere Publikum. Bei jungen Leuten wurde der "Beat-Club" schnell populär.

Über die Jahre traten Stars wie Sonny & Cher, Gerry and the Pacemakers, Yes, Jethro Tull oder Deep Purple auf. "Für viele Menschen ist der "Beat-Club" nach wie vor etwas ganz besonderes, eine Erinnerung an die Jugend und das Erwachsenwerden, den Aufbruch in eine neue Zeit", sagte Radio-Bremen-Intendantin Yvette Gerner.

1972 wurde der "Beat-Club" eingestellt, Nachfolger wurde der "Musikladen". In der Briefmarkenserie "Deutsche Fernsehlegenden" sind schon "Dinner for One", "Das Millionenspiel" und "Raumpatrouille Orion" erschienen. Die Marke zum "Beat-Club" kostet 1,10 Euro.