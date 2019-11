Bremen

Werder Bremen im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund

03.11.2019, 19:40 Uhr | dpa

Werder Bremen trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. "Es ist schön, dass wir ein Heimspiel haben", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. In der vergangenen Saison trafen beide Teams ebenfalls im Achtelfinale aufeinander, damals gewann Bremen in Dortmund nach einem packenden Spiel 4:2 im Elfmeterschießen. "Es ist eines der schwierigsten Lose, die man ziehen kann", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Die Partien werden am 4./5. Februar 2020 ausgetragen, das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.