Bremens Augustinsson hofft auf Comeback noch vor Weihnachten

05.11.2019, 13:18 Uhr | dpa

Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson hofft, noch in diesem Jahr sein Comeback im Werder-Trikot geben zu können. "Mir geht’s soweit gut. Aktuell gucken wir von Tag zu Tag. Mein Ziel ist es, vor Weihnachten noch Spiele zu machen", sagte der Schwede am Dienstag. Augustinsson war im Sommer operiert worden, weil sein Knie bei Belastungen immer wieder anschwoll. Nachdem er die erste Zeit der Reha in seiner Heimat absolviert hatte, ist der 25 Jahre alte Defensivspieler seit einigen Wochen wieder in Bremen. Wann er wieder ins Teamtraining einsteigt, steht aber noch nicht fest.