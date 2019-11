Bremen

Nach 100 Tagen Rot-Grün-Rot: Kein Problem laut CDU gelöst

20.11.2019, 06:42 Uhr | dpa

100 Tage nach Amtsantritt der rot-grün-roten Landesregierung in Bremen hat die größte Oppositionspartei im Landesparlament der Koalition Tatenlosigkeit vorgeworfen. Die Probleme, die vor der Bürgerschaftswahl im Mai beständen hätten, seien nicht gemildert worden, sondern im Gegenteil schlimmer geworden, sagte CDU-Fraktionschef und Ex-Innensenator Thomas Röwekamp der Deutschen Presse-Agentur. "Es scheint eher so, als ob die Koalition noch in Trance ist."

Der Senat unter Führung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) wurde am 15. August vereidigt und will am Freitag seine 100- Tage-Bilanz ziehen. Die CDU lädt am Donnerstag zur Pressekonferenz. Bremen wird als erstes westdeutsches Bundesland von einer rot-grün- roten Koalition regiert.