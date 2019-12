Bremen

Werder-Kapitän Moisander feiert Comeback nach langer Pause

08.12.2019, 17:38 Uhr | dpa

Werder Bremens Kapitän Niklas Moisander feiert am Sonntagabend beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn sein Comeback nach einer dreimonatigen Verletzungspause. Der 34 Jahre alte Abwehrspieler aus Finnland steht bei dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten in der Bremer Startformation. "Er hat auch in der Kabine eine große Bedeutung. Ich bin heilfroh, dass er heute wieder dabei ist", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt im TV-Sender Sky.

Moisander hatte sich nach dem 3. Spieltag am 1. September eine Wadenverletzung zugezogen. "Niklas nicht dabei zu haben, war schon eine große Schwächung", sagte Kohfeldt über den Routinier.