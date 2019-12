Bremen

Werder Bremen mit Kapitän Moisander gegen Mainz 05

17.12.2019, 18:13 Uhr | dpa

Werders neuer Kapitän Niklas Moisander geht in die Halbzeit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Quelle: dpa)

Werder Bremen kann im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 am Dienstagabend wieder auf Kapitän Niklas Moisander setzen. Der Finne hat seine Wadenprobleme rechtzeitig auskuriert. Im Vergleich zum 1:6-Debakel bei Bayern München am Samstag steht zudem Leonardo Bittencourt neu in der Startformation der Bremer. Routinier Philipp Bargfrede fällt dagegen wegen Oberschenkelproblemen aus. Bei den Mainzern ersetzt Alexander Hack den gesperrten Jerry St. Juste. Die Partie im Bremer Weserstadion beginnt um 18.30 Uhr (Sky).