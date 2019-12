Bremen

Bremens Verteidiger Augustinsson erleidet Muskelfaserriss

22.12.2019, 11:58 Uhr | dpa

Werder Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson hat sich bei der 0:1-Niederlage am Samstag beim 1. FC Köln einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung beim 25 Jahre alten Schweden, wie die Bremer am Sonntag mitteilten. Augustinsson war bereits zu Beginn der Saison länger ausgefallen und hatte erst am 12. Spieltag seine erste Partie der laufenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga bestritten.

"Wir hoffen, dass er während der Vorbereitung wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann", wird Trainer Florian Kohfeldt in einem Club-Statement zitiert. "Ob er mit ins Trainingslager reisen wird, legen wir beim Trainingsauftakt am 2. Januar fest." Die krisengeschüttelten Bremer absolvieren vom 3. bis zum 11. Januar ein Traingslager auf Mallorca.