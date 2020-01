Bremen

Germania-Insolvenz trübt Passagierbilanz in Bremen

09.01.2020, 12:11 Uhr | dpa

Die Insolvenz der Fluglinie Germania hat die Zahl der Passagiere am Bremer Flughafen 2019 um rund 10 Prozent gedrückt. Wie der Hans-Koschnick-Airport am Donnerstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Passagiere registriert - 2018 waren es noch rund knapp 2,6 Millionen. Die Zahl der Starts und Landungen ging um 5 Prozent auf rund 29 500 zurück. "Nach dem kurzfristigen Ausscheiden der Germania Anfang 2019 aus dem Markt, kommt es für uns nicht überraschend, dass wir einen Passagierrückgang zu verzeichnen haben", sagte Flughafen-Geschäftsführer Elmar Kleinert.

Die zu 100 Prozent der Hansestadt Bremen gehörende Flughafen Bremen GmbH war in den vergangenen Monate wegen einer Finanzierungslücke in Millionenhöhe in den Schlagzeilen. Laut Kleinert hatte Germania am Bremer Airport drei Flugzeuge stationiert und einen Passagieranteil von rund 14 Prozent. "Auch wenn es uns kurzfristig gelungen ist, einige der Strecken mit neuen Airlines zu besetzen, ist es nicht möglich, einen solchen Verlust auf die Schnelle zu kompensieren, da der deutsche und auch der europäische Airline-Markt kaum mehr Alternativen hergibt."