Bremen

Werder Bremen macht Vogt-Verpflichtung perfekt

13.01.2020, 10:34 Uhr | dpa

Werder Bremen hat die Verpflichtung des Defensivspielers Kevin Vogt von 1899 Hoffenheim endgültig perfekt gemacht. Der ehemalige TSG-Kapitän wird bis zum Saisonende vom Bundesliga-Rivalen ausgeliehen, gab der Tabellenvorletzte am Montagmorgen nach der Unterzeichnung aller Verträge bekannt. "Wir sind froh, dass wir Kevin verpflichten konnten. Er ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der in Hoffenheim Kapitän und absoluter Leistungsträger war und dort Verantwortung übernommen hat. Er passt genau in unser Anforderungsprofil", sagte der Bremer Sport-Geschäftsführer Frank Baumann über den 28 Jahre alten Neuzugang.