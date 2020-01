Bremen

3500 Trecker fahren zu Demo nach Bremen

17.01.2020, 15:37 Uhr | dpa

Mit etwa 3500 Treckern haben Landwirte bei ihrer Demonstration in Bremen für Behinderungen im Verkehr gesorgt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der zentralen Kundgebung auf dem Marktplatz wurden 4000 Teilnehmer gezählt. Wie in anderen Städten protestierten die Bauern gegen Auflagen bei Umwelt- und Tierschutz, die ihrer Meinung nach zu hoch sind und die Existenz ihrer Höfe gefährden.

Unterstützung fanden sie bei dem FDP-Bundesabgeordneten Christian Dürr aus Ganderkesee (Landkreis Oldenburg). "Die Landwirtschaft ist der Mittelstand des ländlichen Raums", sagte Dürr in Bremen als einer der Redner. "Deshalb ist es richtig, dass diese Unternehmer heute auf die Straße gehen."

Die Traktoren wurden auf mehreren vorsorglich gesperrten Straßen der Innenstadt abgestellt. Für einige Gefährte, die anderen Stellen oder auf Grünflächen standen, gab es nach Polizeiangaben Strafzettel.