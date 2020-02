Bremen

Schwergutmesse Breakbulk bleibt bis 2021 in Bremen

11.02.2020, 17:16 Uhr | dpa

Die Breakbulk Europe als Messe für Schwergutlogistik bleibt Bremen bis 2021 treu. Die Hansestadt habe sich mit ihrer Bewerbung um den weltweit größten Branchentreff für kommendes Jahr durchgesetzt, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. In diesem Jahr findet die Breakbulk Europe vom 26. bis 28. Mai statt. Mit 600 Ausstellern und 10 000 erwarteten Fachbesuchern ist sie für Bremen eine der größten Industriemessen im Jahreskalender.

Bei der Messe geht es um das Verschiffen schwerer und sperriger Güter. Aussteller sind Öl- und Gasunternehmen, Anlagenbauer, Häfen- und Logistikunternehmen und Spezialtransporteure. Bremen sei in Deutschland der führende Hafen für Massenstückgut und Spezialladung, sagte Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD).

Die Breakbulk Europe war 2018 erstmals von Antwerpen in Belgien gekommen. Ab 2022 sucht der Veranstalter Hyve Group nach eigenen Angaben ein anderes Ausrichterland in Europa. Ableger der Messe gibt es auch in den USA und in Asien.