Bremen

Brief mit verdächtigem Pulver: Einsatz in Bremer Moschee

29.02.2020, 14:05 Uhr | dpa

Eine Briefsendung an eine Moschee mit einem verdächtigen Pulver hat am Samstagmorgen Polizei und Feuerwehr in Bremen in Atem gehalten. Der Inhalt habe sich nach ersten Untersuchungen aber als ungefährlich herausgestellt, berichteten die Beamten am Nachmittag. Die Betreiber der Moschee im Stadtteil Gröpelingen wählten den Notruf, nachdem sie den Umschlag geöffnet hatten und "eine pulverartige Substanz herausgerieselt" sei, hieß es.

Auch Feuerwehr und Experten der Bundespolizei wurden daraufhin an den Einsatzort geschickt, um zu prüfen, ob es sich möglicherweise um einen giftigen oder explosiven Stoff handeln könnte. Diese Vermutung habe sich zunächst nicht bestätigt, erklärte die Polizei: "Wir wissen noch nicht, was es genau ist. Das wird noch ermittelt." Nach jetzigem Stand gehe es nicht um eine gefährliche Substanz.